Francia, madre e 4 figli trovati morti in casa vicino Parigi: arrestato il padre

«Il presunto autore» di un femminicidio e pluri-infanticidio a Meaux, nella regione francese della Seine-et-Marne, a est di Parigi, è stato arrestato stamattina a Sevran, secondo quanto annunciato dalla polizia. L’uomo era attivamente ricercato da ieri sera. E’ accusato di aver ucciso i suoi 4 figli, fra i 9 mesi e i 10 anni, e la madre, la sua compagna, nel loro appartamento di Meaux. I bambini e la donna sono stati uccisi nella casa di famiglia a Meaux, nella Seine-et-Marne, a est della regione di Parigi, mentre l’uomo è stato arrestato a Sevran, nella banlieue della capitale. L’omicida era già noto alla polizia per violenze familiari e gravi disturbi psichiatrici, hanno fatto sapere fonti dell’inchiesta. I cadaveri sono stati scoperti ieri sera, giorno di Natale, verso le 21, dopo l’allarme lanciato da alcuni vicini che non avevano ottenuto risposta dopo aver bussato alla porta della donna che viveva con i figli, secondo quanto riferito dal procuratore della Repubblica di Meaux, Jean-Baptiste Bladier. «L'appartamento - ha aggiunto il procuratore - non presentava tracce di effrazione ma il padre dei bambini era assente». La donna, di 35 anni, e i figli, sono stati uccisi con un coltello. L'omicida ha 33 anni. In Francia ci sono state negli ultimi tempi vere e proprie stragi familiari, in particolare 2 tripli infanticidi commessi da padri nella regione di Parigi. A fine novembre un uomo di 41 anni, anche lui recidivo per violenze familiari, aveva confessato l’uccisione delle 3 figlie fra i 4 e gli 11 anni ad Alfortville, sempre a est di Parigi. Aveva parlato di continue liti con la ex compagna sull'argomento della custodia dei figli. Ad ottobre, un gendarme ha ucciso le sue tre figli e si è poi suicidato nella sua casa di Vémars, nella Val d’Oise, a nord di Parigi. Anche in quel caso, era emerso «un contesto familiare difficile». In Francia, si registra un femminicidio ogni 3 giorni, con 118 donne uccise l’anno scorso dal proprio compagno o ex compagno.