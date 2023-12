La nonna invita i parenti a Natale, ma fa pagare il conto anche ai nipotini. "E quest'anno ho dovuto alzare i prezzi"

Pranzo di Natale in famiglia, sì certo ma a pagamento. Succede che in Gran Bretagna la signora Caroline Duddridge, 63 anni, ha da tempo comunicato ai parenti (grandi e piccoli) la sua regola. Per i pranzi e le cene natalizie ognuno deve fornire il pagamento anticipato di una quota, compresi i nipotini. Sui social si sono scatenati i commenti contro la signora che però ha spiegato e anche deciso di aumentare le tariffe alle ospiti femminili: "Fino al 2022 – ha spiegato ai microfoni della Bbc dalla sua casa di Fairwater, vicino Cardiff – i miei due figli pagavano 15 sterline e le mie tre ragazze 10. Lo "sconto" era dovuto al fatto che lavoravano part- time. Molti mi hanno accusato di essere sessista. Non che badi troppo al giudizio altrui, ma ho comunque ritenuto giusto chiedere loro 2 sterline in più".

Come evidenziato, tutti devono osservare il pagamento della quota. Anche i più piccoli. I quattro nipotini dai cinque anni in su hanno dovuto versare a nonna Caroline 5 sterline, i minori di 5 la metà. "Trovo sia una lezione altamente educativa per i bambini - sottolinea - che imparano così a dare valore al cibo e al denaro, abituandosi al risparmio e a evitare inutili sprechi. C'è chi sui social mi ha insultato, paragonandomi a zio Paperone, ma ho ricevuto anche i complimenti di tante persone che hanno apprezzato l'iniziativa, dichiarandosi pronte ad adottarla loro stessi".

La strategia di nonna Caroline si sposa con lo spirito del "Coronation food project", il progetto per tagliare gli sperperi alimentari, voluto recentemente da Re Carlo III. La quota imposta dalla Duddridge include i pasti dalla vigilia a Santo Stefano. Il menu è a base di sandwich inglesi, arrosto di tacchino, manzo alle noci, contorni tipici e quattro dessert. "Il rapporto qualità-prezzo è ottimo", assicura. Ma il caro prezzi non lascia tranquilli neanche in Gran Bretagna: "Malgrado l'aumento richiesto alle mie figlie, non riuscirò a coprire tutti i costi neanche quest'anno". E per ottemperare alla lettera alla ferrea regola di nonna Caroline, il pagamento della quota deve avvenire rigorosamente tramite bonifico bancario. Chi non osserva questa regola, viene "bandito" da pranzi e cene natalizie.