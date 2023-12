La regina Margherita di Danimarca annuncia l'abdicazione

La regina di Danimarca, Margherita II, ha annunciato nel suo tradizionale discorso di Capodanno, che abdicherà il 14 gennaio, dopo 52 anni di regno. "Il 14 gennaio 2024, 52 anni dopo essere succeduta al mio amato padre, mi dimetterò da regina di Danimarca. Lascerò il trono a mio figlio, il principe ereditario Frederik», ha annunciato durante il discorso.

Figura molto popolare, la sovrana, vedova dal 2018, ha subito a febbraio un importante intervento chirurgico alla schiena che le ha impedito di comparire in pubblico fino ad aprile. «L'operazione ha fatto nascere pensieri sul futuro, sul fatto che fosse giunto il momento di trasferire le responsabilità alla prossima generazione», ha detto la regina 83enne. Salita al trono in seguito alla morte del padre nel 1972, la regina, intellettuale e poliglotta, ha contribuito a modernizzare la monarchia. Dopo la morte della lontana cugina Elisabetta II, Margrethe è l’ultima sovrana a regnare in Europa. Più dell’80% dei danesi si dichiara monarchico e l’anno scorso a migliaia hanno partecipato alla celebrazione per il 50° anniversario. «Molti di noi non hanno mai conosciuto un altro monarca. La regina Margerita è l’incarnazione stessa della Danimarca e, nel corso degli anni, ha dato voce e sentimenti a ciò che siamo come popolo e come nazione», ha detto il primo ministro Mette Frederiksen subito dopo l’annuncio della regina.