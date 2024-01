El Salvador: finta infermiera si fa consegnare il neonato dalla madre, lo inserisce in uno zaino e scappa

Una donna travestita da infermiera ha rapito un neonato in un ospedale salvadoregno, facendosi consegnare il bambino dalla madre e poi inserendolo in uno zaino per sfuggire senza essere notata. La vera infermiera si è accorta del rapimento solo in seguito. Le ricerche sono partite immediatamente, ma la donna non è stata trovata nell'ospedale. Fortunatamente, le immagini della videosorveglianza hanno aiutato la polizia a individuare il neonato, sano e salvo, in custodia di una coppia che si era spacciata per i suoi genitori. La finta infermiera è attualmente in fuga, e la polizia la sta cercando insieme a un'altra persona che l'avrebbe aiutata ad entrare nell'ospedale.