Giappone: terremoto di magnitudo 7,5 e allarme tsunami. Attese onde fino a 5 metri, ordine di evacuazione immediata

L’Istituto geofisico statunitense (Usgs) ha aumentato da 7.4 a 7.5 la magnitudo del violento terremoto che ha colpito oggi la costa centro-occidentale del Giappone, nella prefettura di Ishikawa al centro dell’isola di Honshu, la principale del Paese. La scossa è avvenuta alle 8,10 ora italiana, le 16,10 ora locale a una profondità di 76 km. Le autorità hanno fatto diramato l’allerta tsunami nel mar del Giappone per onde fino a tre metri in sei prefetture, tra cui quelle di Yamagata e Fukui. Il forte sisma era stato preceduto da una prima scossa di magnitudo 5.5 nella stessa zona. Non si hanno ancora notizie di eventuali vittime, feriti o danni.

Allarme Tsunami

Il violento terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito oggi la costa centro-occidentale del Giappone potrebbe provocare onde di tsunami fino a cinque metri di altezza lungo la costa occidentale del Paese, entro 300 chilometri dall’epicentro del sisma: lo hanno annunciato le agenzie statunitensi e giapponesi.

«Pericolose onde di tsunami generate da questo terremoto sono possibili entro 300 km dall’epicentro lungo le coste del Giappone», ha affermato il Pacific Tsunami Warning Center con sede alle Hawaii, mentre l’Agenzia meteorologica giapponese ha avvertito che le onde potrebbero essere alte fino a cinque metri.