Esplosioni e vibrazioni "misteriose" a New York, scatta l'allarme. Ecco cosa è successo

Un'ondata di improvvisi e inspiegabili scoppi, seguiti da evidenti vibrazioni dei palazzi, ha generato allarme oggi a New York, portando alle autorità decine di segnalazioni. Le richieste di intervento si sono concentrate nella zona di Roosevelt Island, la stretta isola nell'East River di New York, posizionata tra l'isola di Manhattan e il Queens.

Le segnalazioni sono pervenute poco prima delle 6 di martedì 2 gennaio, ora locale, corrispondenti alle 12 in Italia. I segnalanti indicavano come punto critico l'area intorno al Roosevelt Island Bridge, un ponte che collega l'isola alle altre parti della Grande Mela. I vigili del fuoco hanno dichiarato che le chiamate segnalavano una serie di piccole esplosioni vicino a un edificio nella zona, causando il tremore dei palazzi circostanti. L'edificio in questione è situato al 580 di Main Street, la strada principale dell'Isola.

Numerose squadre di emergenza dei vigili del fuoco e di altre agenzie statunitensi sono giunte in zona per rispondere alle segnalazioni e indagare sull'accaduto. Al momento non si segnalano feriti o danni evidenti, ma i vigili del fuoco intervenuti hanno riferito di avvertire vibrazioni provenienti dai palazzi. Inoltre, si è verificato un black-out in diversi edifici della zona, portando i tecnici delle compagnie di energia a intervenire immediatamente.

I pompieri di New York, in una corsa contro il tempo per individuare la fonte delle vibrazioni, hanno scoperto anche una serie di incendi nei tombini di manutenzione nella zona. Secondo i residenti locali, almeno tre forti scoppi hanno svegliato la comunità prima dell'alba, seguiti da vibrazioni che hanno fatto pensare addirittura a un terremoto, sebbene non sia stato registrato alcun sisma.

Oltre ai residenti dell'isola, segnalazioni sono giunte anche da persone del vicino quartiere di Astoria, sull'East River. Anche qui, molti residenti sono stati svegliati da un rumore fragoroso all'alba. Un residente ha dichiarato: "Mi sono svegliato a causa del tremore. I muri vibravano e si potevano sentire le finestre vibrare". Un altro residente ha testimoniato: "Abbiamo udito forti boati e scosse. Siamo rimasti spaventati".