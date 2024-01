Pedofilia, presto pubblicati duecento nomi legati al milionario Epstein: c'è anche Bill Clinton

Quasi duecento nomi legati al milionario accusato di pedofilia Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019, dovrebbero essere resi pubblici nelle prossime ore dal giudice di New York. Scadeva oggi il termine entro il quale i legali delle parti coinvolte avrebbero dovuto presentare opposizione alla pubblicazione delle identità, quasi nove anni dopo il caso aperto dalle dichiarazioni di Virginia Giuffre, l’ex ragazza dell’harem di Epstein, che ha raccontato dei traffici sessuali di minorenni.

L’attenzione si era concentrata anche sui nomi delle persone che avevano frequentato l’"harem» e rimaste in gran parte protette dall’anonimato. Tra i personaggi famosi era spuntato il principe Andrea, accusato da Giuffre di violenza sessuale e che ha deciso di chiudere il caso, patteggiando un risarcimento di dodici milioni di dollari.

Secondo Anc News uno dei nomi inclusi nell’elenco, e indicato come «Doe 36» - Doe è l’equivalente di signor Bianchi per la giustizia americana - sarebbe l’ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. Giuffre lo aveva chiamato in causa, pur senza attribuirgli condotte illegali, ma aveva ricordato agli investigatori che tra i frequentatori delle residenze di Epstein, tra quella in Florida e quella nelle Isole Vergini, c'era anche Clinton.

Il nome dell’ex presidente era stato citato una prima volta nel 2002, ma un portavoce di Clinton aveva chiarito come l’amicizia con Epstein fosse limitata solo alle attività filantropiche a cui il milionario newyorkese aveva partecipato.