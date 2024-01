Iran, oltre 100 morti nell'attentato al cimitero di Soleimani. Erdogan: "Attacco atroce"

Il bilancio delle vittime dell’attentato avvenuto nel cimitero di Karman, in Iran, è salito a 107 morti e 171 feriti. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana "Irna". Per le autorità iraniane si tratta di un attentato terroristico compiuto tramite l’esplosione di due buste cariche di esplosivo comandato a distanza, a circa 700 metri, posti in una zona che porta all’entrata del cimitero dove si trova la tomba di Qasem Soleimani, defunto capo della Brigata al Qods. La situazione di alcuni feriti è molto grave. Gli ospedali di Kerman sono in allerta e si preparano a trasferire feriti gravi a Teheran. Fonti della magistratura iraniana promettono che i servizi di sicurezza scopriranno gli autori dell’attentato.

«Siamo profondamente rattristati per l’atroce attacco terroristico che è stato messo in atto nella provincia di Kerman in Iran». Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan su X, esprimendo cordoglio per le 103 persone morte a causa delle esplosioni che hanno colpito oggi il cimitero di Kerman, mentre era in corso una commemorazione di Qassem Soleimani, nel quarto anniversario dell’uccisione, da parte degli Usa in Iraq, del comandante delle forze Qods delle Guardie della rivoluzione.

«Abbiamo ottenuto alcune informazioni sulle esplosioni avvenute oggi a Kerman, ma dobbiamo condurre ulteriori indagini. La risposta dell’Iran sarà forte e distruttiva e nel più breve tempo possibile. I colpevoli riceveranno un duro schiaffo in faccia». Lo ha detto il ministro dell’Interno iraniano Ahmad Vahidi, citato dall’Iran, aggiungendo che la maggior parte delle vittime sono morte nella seconda esplosione, quando le persone sono accorse per soccorrere i feriti nella prima. «Il nemico aveva fatto anche altri tentativi in passato di effettuare esplosioni in diverse cerimonie, ma erano stati contrastati dalle forze iraniane».