Ragazza madre di 18 anni uccisa da una pallottola vagante in Georgia

Una ragazza madre di 18 anni è stata uccisa in Georgia da una pallottola vagante che l’ha colpita alla testa. Shania Green era andata a una festa di alcuni vicini di casa a Lawrenceville, in un quartiere benestante, e stava chiacchierando quando dall’esterno sono stati sparati dei colpi di pistola che hanno raggiunto l’interno.

Shania si è accasciata, mentre tutti gli altri scappavano. La polizia è arrivata subito sul luogo della tragedia, e quando è entrata ha trovato il corpo senza vita della giovane.

Per ora non si hanno piste o sospetti. Green è stata colpita e uccisa da uno o più proiettili vaganti «mentre si divertiva a una festa nella stessa strada di casa sua», si legge su una pagina GoFundMe che la zia della ragazza, Sade Long, ha creato per aiutare a pagare le spese del funerale.

Long ha confermato che «diversi colpi sono stati sparati dall’esterno della casa colpendo Shania dall’interno e togliendole la vita». Quindi, ha spiegato che la nipote aveva partorito da pochi mesi ed «era entusiasta di poter finalmente uscire» per partecipare alla festa.