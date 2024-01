Tensione in tribunale Usa: imputato salta il banco e aggredisce il giudice VIDEO

Momenti di tensione si sono vissuti nel Regional Justice Center di Las Vegas mercoledì, quando un imputato ha attaccato la giudice distrettuale della contea di Clark, Mary Kay Holthus. Le telecamere di sicurezza hanno catturato l'episodio durante il quale Deobra Delone Redden ha sorpreso l'aula saltando i banchi e dando vita a una rissa coinvolgente funzionari e avvocati presenti.

Nonostante l'attacco, la giudice Holthus ha riportato solo lievi ferite e non è stata ricoverata. Un ufficiale del tribunale, intervenuto per sottomettere l'aggressore, ha invece subito ferite più serie.

L'aggressione è avvenuta durante una seduta per un caso di percosse, e Redden ha reagito violentemente alla decisione imminente del tribunale a suo svantaggio. L'uomo, di 30 anni, è stato poi immobilizzato e arrestato grazie all'intervento di agenti di sicurezza e personale del tribunale presenti.