Un uomo sarà giustiziato per la prima volta con la “maschera della morte” in Alabama

In Alabama, Kenneth Eugene Smith, 58 anni, condannato per l'omicidio di Elizabeth Dorlene Sennett, sarà giustiziato con una nuova metodologia, la "maschera della morte", dopo aver sopravvissuto a un tentativo di esecuzione per iniezione letale nel 2022. Questa tecnica, approvata da alcuni stati come Alabama, Oklahoma e Mississippi, prevede l'inalazione forzata di azoto puro che causa la morte per asfissia entro 4-5 minuti. Questa procedura, mai usata prima su esseri umani, ha scatenato un acceso dibattito e preoccupazioni a livello nazionale e internazionale, portando anche l'Onu a intervenire. L'Onu ha esortato a sospendere l'esecuzione, descrivendo il metodo come potenzialmente crudele e tortuoso. La data fissata per l'esecuzione di Smith è il 25 gennaio 2024.

Che cos'è la "maschera della morte"

La "maschera della morte" (death mask) è un termine usato per descrivere un metodo di esecuzione che prevede l'uso di azoto puro. Questa tecnica consiste nel far indossare al condannato una maschera attraverso la quale viene somministrato forzatamente azoto puro. L'azoto in sé non è tossico e costituisce una grande parte dell'aria che respiriamo; tuttavia, se inalato puro, può essere letale. Quando una persona respira azoto puro, i polmoni si riempiono di questo gas escludendo l'ossigeno, portando rapidamente a ipossia, cioè a una grave carenza di ossigeno a livello cellulare, e di conseguenza a morte per asfissia.

Questo metodo è stato approvato da alcuni stati americani, tra cui l'Alabama, l'Oklahoma e il Mississippi, come alternativa alle esecuzioni tramite iniezione letale, ma fino ad ora non era mai stato utilizzato. Il dibattito attorno a questa tecnica è acceso, con molte preoccupazioni riguardo alla sua umanità e alla potenziale sofferenza che può causare. Nonostante sia presentato come un metodo potenzialmente più umano rispetto ad altri, non ci sono precedenti che ne attestino l'effettiva rapidità e indolorezza, e quindi sussistono dubbi e controversie significative.