Attentato in Cisgiordania, bambina uccisa da proiettili dei militari

Una bambina palestinese di 4 anni è rimasta uccisa a Bidu dal fuoco di militari israeliani, nel secondo attentato palestinese della giornata su arterie della Cisgiordania. Lo afferma l’agenzia di stampa palestinese Maan secondo cui è stata colpita dal fuoco di agenti della Guardia di frontiera in direzione dell’automobile di un palestinese che aveva appena travolto due agenti. L’autista è stato ''neutralizzato» e le sue condizioni non sono note. Un’agente israeliana è rimasta ferita in modo non grave.