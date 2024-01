Ritrovato l’iPhone caduto dal Boeing 737: funzionante dopo un volo di 5mila metri

Il portellone del Boeing 737 Max 9 della Alaskan Airlines che si è staccato sei minuti dopo il decollo dall’aeroporto di Portland è stato trovato nel cortile di un ignaro cittadino, insieme a due smartphone.

Quick video I just posted to TikTok summarizing how I found that passenger's phone pic.twitter.com/saCoMyA9ra

Il Boeing 737 Max 9 ha effettuato un atterraggio di emergenza in sicurezza il 5 gennaio dopo che una sezione esterna dell’aereo ha ceduto a quasi 4.900 metri di quota. Nessuna delle 177 persone a bordo è rimasta gravemente ferita nell’incidente, ma sono molti gli oggetti e i rottami volati via, tra cui un cuscino del sedile immediatamente accanto alla sezione della fusoliera, che fortunatamente non era occupato.

Uno degli elementi chiave mancanti, il portellone, è stato trovato da un insegnante di scuola di nome Bob, ha riferito Jennifer Homendy, presidente del National Transportation Safety Board (NTSB) degli Stati Uniti, citata dalla Bbc.

La scoperta è avvenuta dopo che i funzionari dell’NTSB hanno chiesto aiuto al pubblico per trovare il portellone, un pezzo di fusoliera da 27 kg con un oblò, utilizzato come uscita di emergenza. Sulla base dei dati radar si riteneva che potesse essere finito intorno a Barnes Road, vicino all’Oregon-217 e al quartiere di Cedar Hills.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet? pic.twitter.com/CObMikpuFd

— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024