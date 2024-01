Biden chiarisce: "Gli Usa non sostengono l'indipendenza di Taiwan"

Gli Stati Uniti non sostengono l’indipendenza di Taiwan: lo ha affermato il presidente Joe Biden, dopo la vittoria alle elezioni del sostenitore dell’indipendenza da Pechino, Lai Ching-te. Rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano quale fosse la posizione di Washington su Taiwan dopo le elezioni, Biden ha detto «non sosteniamo l’indipendenza».

«Ci congratuliamo con il dottor Lai Ching-te per la sua vittoria alle elezioni presidenziali di Taiwan. Ci congratuliamo inoltre con il popolo di Taiwan per aver partecipato a elezioni libere ed eque e per aver dimostrato la forza del loro sistema democratico». Lo scrive il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken.