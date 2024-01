Elezioni Taiwan, oggi l'arrivo di una delegazione non ufficiale proveniente dagli Stati Uniti

Una delegazione non ufficiale inviata dagli Stati Uniti arriverà oggi a Taiwan, all’indomani delle elezioni presidenziali vinte da William: lo ha annunciato l'American Institute in Taiwan.

Composta dall’ex consigliere per la sicurezza nazionale Stephen Hadley, dall’ex vicesegretario di Stato James Steinberg e dalla presidente dell’American Institute in Taiwan, Laura Rosenberger, la delegazione incontrerà domani «una serie di personalità politiche di primo piano e trasmetterà le congratulazioni del popolo americano a Taiwan per il successo delle elezioni», si legge in un comunicato.