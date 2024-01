Margrethe abdica, il figlio è re Federico X di Danimarca

La regina Margrethe di Danimarca oggi ha formalmente abdicato cedendo il trono al figlio, che diventa re Federico X. Oltre centomila persone hanno partecipato all’evento, come hanno mostrato le immagini televisive. La sovrana 83enne ha firmato la sua dichiarazione di abdicazione al Consiglio di Stato presso il Palazzo di Christiansborg, con il figlio 55enne seduto alla sua destra. Tra la folla che l’ha acclamata è comparso un piccolo pupazzo a forma di canguro, perché la neo regina Mary è nata a Hobart, in Tasmania (Australia).

Gli auguri di Mattarella a Federico X

«La proclamazione quale Re di Danimarca mi offre la gradita opportunità di porgere a Vostra Maestà, a nome della Repubblica Italiana e mio personale, i più fervidi auguri per un lungo e prospero Regno al servizio del popolo danese, cui per oltre cinquant'anni la Regina Emerita Margrethe ha dedicato le sue migliori energie con esemplare dedizione». E’ il messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Sua Maestà Federico X, Re di Danimarca. «I vincoli di amicizia che uniscono Copenaghen e Roma - prosegue Mattarella - hanno radici antiche, ma sono proiettati nel futuro. Essi si sviluppano costantemente nella cornice delle comuni istituzioni europee e della convinta e coerente collaborazione nella difesa dei valori di libertà, democrazia e stato di diritto tanto in seno all’Alleanza Atlantica come anche nel contesto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite». «In questo spirito, e nel lieto ricordo del nostro incontro al Quirinale - conclude Mattarella - rinnovo a Vostra Maestà le più sincere felicitazioni, mentre estendo vivissimi auguri di benessere alla Regina Mary, alla Famiglia Reale e all’amico popolo danese».