Un conflitto tra Russia e Nato nell'estate 2025: le indiscrezioni di Bild su un documento tedesco 'classificato'. Il Cremlino: "Bufale"

Un «documento segreto» del Ministero della Difesa tedesco che delinea nel dettaglio un possibile «percorso verso il conflitto» tra la Russia e la Nato viene rivelato sul proprio sito da Bild, il popolare quotidiano tedesco. «Mese per mese e con una precisa localizzazione, vengono descritte le azioni russe e occidentali che culmineranno nel dispiegamento di centinaia di migliaia di soldati della Nato e nell’imminente scoppio della guerra nell’estate del 2025», scrive il giornale sintetizzando il documento «Classified - For Official Use Only».

Il Cremlino: "Bufale"

Bild «non esita a scrivere bufale, quindi preferirei non commentare». Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha risposto a chi gli chiedeva una reazione ad un articolo del quotidiano tedesco secondo il quale il ministero della Difesa di Berlino ha elaborato un documento segreto su un percorso verso un possibile conflitto aperto tra la Nato e la Russia. Lo riferiscono le agenzie russe.