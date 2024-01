Valigia con 42 kg di cibo, Julio Iglesias fermato in aeroporto: bagaglio confiscato

Inizio di anno agitato per Julio Iglesias: al cantante spagnolo è stato confiscato il bagaglio quando atterrava all’aeroporto di Punta Cana, dove è stato in seguito detenuto dalle autorità della Repubblica Dominicana.

Secondo il programma televisivo Fiesta, la valigia di Iglesias conteneva circa 42 chilogrammi di generi alimentari. Al suo interno sono stati trovati, frutta, verdura e legumi. Tra gli articoli c'erano rucola, fragole, funghi, pomodori, spinaci e lamponi.

Il cibo è stato esaminato dalla sicurezza dell’aeroporto. Successivamente la situazione è stata trattata come un "malinteso". L’episodio risale al 10 gennaio. Non è la prima volta che l’autore di 'Manuelà trasporta del cibo in aereo nel suo bagaglio. Chi lo conosce bene dice che ha l'abitudine di farlo ogni volta che si sposta da Madrid, privilegiando in particolare vino e prosciutto nazionali.