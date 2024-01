Giallo su tre anziani fratelli bruciati e ammassati l'uno sull'altro: si indaga su una "truffa d'amore"

Il comune di Morata de Tajiuna, di poco più di 8mila abitanti nella comunità di Madrid, è sotto choc per il ritrovamento oggi dei cadaveri di due sorelle e loro fratello, fra i 68 e i 72 anni, nella loro abitazione, con segni di violenza, «parzialmente carbonizzati» e «ammassati l’uno sull'altro», secondo fonti investigative citate dai media.

La principale ipotesi è che siano stati vittime di un regolamento di conti, per debiti accumulati negli anni a causa di una così detta "truffa d’amore" subita dalle vittime. Angeles, Amelia e Pepe, questi i loro nomi dei tre, erano persone molto conosciute e amate nel municipio dove risiedevano da decenni, che ha dichiarato tre giorni di lutto ufficiale per la loro morte. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, riferita da El Pais, Angeles e Amelia, che erano nubili e vivevano assieme con il fratello disabile, almeno sette anni fa erano state contattate da due presunti militari in Afghanistan, con i quali entrambe credevano di aver iniziato una relazione d’amore a distanza.