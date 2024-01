Israele, Hamas ha conservato le teste delle vittime in frigorifero per rivenderle a 10mila dollari

In un'incursione terroristica devastante avvenuta il 7 ottobre dell'anno scorso, vicino al kibbutz Nir Oz in Israele, la violenza e la brutalità hanno toccato un nuovo apice di orrore. Un video, mostrato recentemente dalla CNN, ha rivelato dettagli scioccanti dell'attacco. Le immagini riprese da una telecamera di sicurezza, come riferisce il Corriere della Sera, mostrano un'auto colpita da raffiche di kalashnikov, con i corpi delle vittime che cercavano di scappare, lasciati a terra vicino all'erba sul bordo della strada. Il filmato continua con la raccapricciante scena di un terrorista che si avvicina alle vittime con un coltello, dando inizio a un atto di barbarie inimmaginabile.

Le vittime, civili innocenti, sono state brutalmente attaccate e decapitate. Tra queste, si trova il caso straziante di Adir Tahar, le cui circostanze del decesso sono state raccontate dal padre, David Tahar, in un'intervista a Canale 14. Secondo quanto riportato, il giovane Adir, di soli 19 anni, è stato decapitato e la sua testa portata a Gaza dai paramilitari di Hamas. Dopo due mesi e mezzo, la testa è stata ritrovata dalle truppe israeliane all'interno di una borsa, insieme a palline da tennis, in un frigorifero. Un jihadista catturato avrebbe ammesso di aver tentato di venderla per 10.000 dollari.

Oren Rosenfeld, un documentarista, ha indicato la possibilità che siano stati commessi altri 17 casi simili, dove i terroristi hanno tratto profitto dai "trofei" delle loro uccisioni. In uno sforzo disperato e solitario, David Tahar ha cercato di raccogliere informazioni attraverso i canali Telegram di Hamas per poter dare una degna sepoltura a suo figlio. Il teschio di Adir è stato in seguito identificato grazie all'analisi del DNA e dei denti, permettendo alla famiglia di tenere una seconda cerimonia funebre sul monte Herzl a Gerusalemme.