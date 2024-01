Papà stroncato da un infarto, bimbo di 2 anni muore di stenti e fame accanto a lui

Un assistente sociale, come faceva di solito, era andato il 2 gennaio nella casa dei Battersby, per vedere il piccolo, considerato «vulnerabile» per i tanti problemi della sua famiglia aggravati dalla separazione dei genitori, ma nessuno gli aveva risposto. Ha quindi contattato la polizia ma non è intervenuta. Lo stesso è successo due giorni dopo.

La tragica verità è venuta alla luce il 9 gennaio, quando sono stati ritrovati i due corpi senza vita, col bimbo raggomitolato vicino al padre , ma se ne sta continuando a parlare in questi giorni per la gravità della vicenda, i dettagli strazianti emersi dalla testimonianza della madre lontana, e dopo l’avvio di una inchiesta per fare luce sulle responsabilità delle forze dell’ordine.

«Nessuno l’ha aiutato», è la frase ricorrente sui media britannici per una vicenda drammatica avvenuta in una famiglia ai margini della società e per di più abbondata a se stessa dalle autorità che avrebbero dovuto aiutarla.

I due corpi non sono stati trovati fino a quando sempre l’assistente sociale è riuscito a entrare nell’abitazione con una copia delle chiavi di casa. Nessuno quindi dei vicini ha sentito qualcosa, come i pianti del piccolo in cerca di aiuto, o casomai sono stati ignorati perché rientravano nella normalità.

Secondo la ricostruzione dei media Bronson è morto per il tempo trascorso senza cibo e acqua: non si sa esattamente quanto dopo il decesso del padre 60enne avvenuto non prima del 29 dicembre. La madre, la 43enne Sarah Piesse, è divorata dal rimorso per non essere stata col figlio quando ne aveva più bisogno, come ha raccontato al Sun.

«Sono in un incubo vivente e non mi sveglierò mai», ha dichiarato al tabloid. Aveva visto per l'ultima volta Bronson - uno dei tre figli della ex coppia affidato al padre - poco prima di Natale. «Non riesco a pensare ad altro, a lui che muore di fame, che allunga una mano», ha detto, disperata, aggiungendo che il figlio è stato trovato a pochi centimetri dal frigorifero.