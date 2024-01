Clima: la Groenlandia perde 30 milioni di tonnellate di ghiaccio l'ora

Uno studio rileva che la calotta glaciale della Groenlandia sta perdendo in media 30 milioni di tonnellate di ghiaccio all’ora per la crisi climatica, ovvero il 20% in più di quanto si pensasse finora.

Alcuni scienziati temono che questa ulteriore fonte di acqua dolce che si riversa nel Nord Atlantico possa significare che un collasso delle correnti oceaniche chiamato Circolazione Meridionale dell’Atlantico (Amoc) sia più vicino all’innesco, con gravi conseguenze per l’umanità scrive il Guardian che pubblica lo studio.

Da decenni si registra una notevole perdita di ghiaccio dalla Groenlandia a causa del riscaldamento globale. Le tecniche utilizzate fino ad oggi, come la misurazione dell’altezza della calotta glaciale o del suo peso tramite dati sulla gravità, sono efficaci nel determinare le perdite che finiscono nell’oceano e fanno salire il livello del mare. Tuttavia, non possono spiegare il ritiro dei ghiacciai che già si trovano per lo più sotto il livello del mare negli stretti fiordi intorno all’isola.