Il Giappone esulta: "Moon Sniper" è atterrato sulla Luna

Il lander giapponese Slim è sulla Luna con la missione Slim: dopo una discesa durata 20 minuti, il lander ha completato il suo atterraggio.

E' quanto indicano i dati della telemetri, ma l'Agenzia spaziale giapponese Jaxa si prende ancora del tempo per ulteriori controlli sulle condizioni del lander. A breve è prevista una conferenza stampa. Se il cesso dell'allunaggio sarà confermato, il Giappone potrebbe confermarsi come la quinta potenza al mondo a eseguire un allunaggio morbido dopo Stati Uniti, Unione Sovietica, Cina e India.

Slim, acronimo per Smart Lander for Investigating Moon, è stato soprannominato ‘il cecchino della Luna’: il lander, infatti, è progettato per un atterraggio di precisione senza precedenti, puntando ad un’area di circa 100 metri invece dei diversi chilometri solitamente necessari. Il successo ripagherebbe il Giappone degli sforzi fatti, dopo due missioni fallite: la sonda Omenotashi, lanciata nel 2022 come parte del programma Artemis 1 della Nasa, e quella della startup privata iSpace, che si è schiantata sul nostro satellite lo scorso anno.