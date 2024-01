A Tel Aviv migliaia contro il governo Netanyahu: "Dimettiti"

Migliaia di persone stanno manifestando a Tel Aviv nel cuore della città con la richiesta di scioglimento della Knesset e l’indizione di nuove elezioni. "Il governo di Benyamin Netanyahu deve andare a casa", è uno degli slogan più recitati nella protesta. «Restituisci il mandato. Chi divide non unirà, chi distrugge non costruirà, chi distrugge non creerà», ha detto, citato dai media, Yonatan Shamriz, il cui fratello Alon, ostaggio a Gaza, è stato per errore ucciso dall’esercito nella Striscia. La manifestazione è stata preceduta da un’altra svoltasi da ieri sera presso la casa del premier a Cesarea dalle famiglie dei rapiti.