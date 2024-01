Brasile: donne obbligate a sentire il battito cardiaco del feto prima dell'aborto

Il governatore dello stato brasiliano di Goias, Ronaldo Caiado, ha promulgato la legge che obbliga le donne intenzionate ad abortire legalmente a realizzare un esame in cui sia possibile ascoltare il battito cardiaco del feto. Secondo l’autore della legge, l’ex deputato della Democrazia Cristiana Fred Rodrigues, obiettivo della norma è evitare «casi di aborti illegali». Il testo istituisce inoltre per il giorno 8 agosto la Giornata contro l’aborto.

La legge brasiliana garantisce l’accesso all’aborto legale attraverso il Servizio sanitario nazionale (Sus) solo in caso di stupro, rischio per la vita della madre o feto anencefalo. In tutti gli altri casi, l’aborto è considerato un reato ai sensi del codice penale, con una pena detentiva da uno a tre anni.

Lo scorso dicembre il consiglio comunale della città di Maceió aveva approvato una legge che obbliga le donne in procinto di abortire a incontrare i medici perché questi mostrino loro lo sviluppo dei feti settimana dopo settimana con il supporto di immagini. Il personale ospedaliero è inoltre tenuto a informare, mostrando video e foto, i metodi chirurgici utilizzati per la procedura di aborto e a presentare tutti i rischi dell’intervento.