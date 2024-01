Usa 2024, Michelle Obama lavora per sostituire Biden: pronta la candidatura alla Casa Bianca?

L’ex First Lady Usa, Michelle Obama, potrebbe essere già al lavoro per candidarsi alla Casa Bianca. Lo scrive il New York Post, che sostiene di avere «fonti attendibili, a cui pochi hanno accesso e di quelle che di solito non parlano con i giornalisti».

Secondo quanto riferito, «Obama ha fatto un sondaggio tra i donatori» e anche la strategia sarebbe già decisa: Biden annuncerà a maggio che non si ricandida e alla convention democratica di agosto verrà 'incoronatà la moglie di Barack Obama. Fino ad allora però Biden si cormporterà «come se fosse il vero candidato».