Corea del Nord, il nuovo missile da crociera ha capacità nucleare. Ira di Seul

Il missile Pulhwasal-3-31, testato ieri in numero consistente dalla Corea del Nord, è ancora in fase di sviluppo ma è «strategico» con capacità nucleari. «I lanci non hanno avuto alcun impatto sulla sicurezza dei Paesi vicini e non ha nulla a che fare con la situazione regionale», ha riferito l’agenzia ufficiale Kcna, secondo cui l’operazione era anche parte del processo di aggiornamento del sistema di difesa di Pyongyang, secondo la Missile Administration.

I Capi di stato maggiore congiunti sudcoreani hanno affermato di ritenere che il lancio fosse finalizzato a verificare gli aggiornamenti delle capacità dei missili esistenti, attraverso i diversi test di mercoledì mattina verso il Mar Giallo, al largo della sua costa occidentale. Dura la condanna del ministro della Difesa, Shin Won-sik, su attività definite «una seria minaccia per la Corea del Sud», a fronte di un programma del Nord sui missili da crociera con possibili capacità nucleare iniziato a settembre 2021.