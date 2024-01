Ballerina di 25 anni morta dopo aver mangiato un biscotto alle arachidi. Ritirate 500 confezioni

La 25enne ballerina inglese Orla Baxendale soffriva di una grave allergia agli arachidi. La giovane è morta l'11 gennaio scorso in America dopo aver ingerito un biscotto "non conteneva frutta secca", almeno secondo quanto si è potuto leggere sull'etichetta degli ingredienti. Come riportano i media americani la giovane, che viveva a New York, aveva acquistato i Vanilla Florentine Cookie in un negozio di alimentari ‘Stew Leonard's' nello Stato del Connecticut.

Secondo la famiglia della malcapitata, Ora era "fortemente allergica alle arachidi" e proprio per questa ragiona stava "molto attenta a qualsiasi cosa mangiasse, controllava sempre le etichette". Inoltre, "portava sempre" con sé un EpiPen (l’autoiniettore di adrenalina) e "si circondava di persone che sapevano come somministrarne uno”, ha detto il suo avvocato. "Dopo che ha iniziato ad avere una reazione anafilattica, è stato utilizzato un EpiPen ma, a causa della gravità della sua allergia, non è stato efficace", ha aggiunto.