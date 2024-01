Colpita una base Usa in Giordania al confine con la Siria, tre soldati americani uccisi e 25 feriti. Iran: 'Estranei'

Prime vittime americane in Medio Oriente dall'inizio della guerra a Gaza aumentano il rischio di escalation del conflitto. Con potenziali ricadute sulla campagna elettorale americana, dove Donald Trump martella che Joe Biden "ci sta trascinando in un'altra guerra". Tre soldati americani sono morti in un attacco notturno con drone contro una postazione statunitense nella Giordania nord orientale, vicino al confine con la Siria, mentre altri 34 sono rimasti feriti. Un portavoce del governo di Amman, parlando alla tv pubblica del suo Paese, ha sostenuto che l'attacco non sia avvenuto sul suolo giordano ma in Siria, prendendo di mira la base americana di Al-Tanf. Ma il Pentagono insiste sulla sua versione. L'Iran smentisce di essere coinvolto nell'attacco di droni costato la vita ieri a tre soldati statunitensi in Giordania. "Queste accuse - ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Nasser Kanaani, citato dall'agenzia Irna - sono mosse con un obiettivo politico volto a ribaltare la realtà della regione".

Il Wall Street Journal chiarisce: è stata colpita la Tower 22, un piccolo avamposto Usa in Giordania vicino alla base Al-Tanf, la quale si trova però al di là del confine, nella Siria sud occidentale, dove le forze americane collaborano con i partner locali contro l'Isis. "Stiamo ancora raccogliendo informazioni su questo attacco, ma sappiamo che è stato effettuato da gruppi militanti radicali sostenuti dall'Iran che operano in Siria e Iraq", ha accusato Biden in una nota diffusa dalla Casa Bianca, dopo essere stato informato dal suo team per la sicurezza nazionale. Il commander in chief ha promesso in qualche modo una rappresaglia: "Non abbiate dubbi: chiederemo conto a tutti i responsabili, nel momento e nel modo che sceglieremo". Quindi ha espresso il suo cordoglio e reso omaggio alle vittime: "Oggi il cuore dell'America è pesante... Jill e io ci uniamo alle famiglie e agli amici dei nostri caduti, e agli americani in tutto il Paese, nel piangere la perdita di questi guerrieri in questo attacco spregevole e del tutto ingiusto. Questi soldati incarnavano il meglio della nostra nazione: incrollabili nel loro coraggio, inflessibili nel loro dovere, intransigenti nel loro impegno nei confronti del nostro Paese, mettendo a rischio la propria sicurezza per quella dei loro connazionali e dei nostri alleati e partner con i quali combattiamo il terrorismo. È una lotta che non cesseremo". "I tre militari americani che abbiamo perso erano patrioti nel senso più alto e il loro sacrificio estremo non sarà dimenticato dalla nostra nazione", ha sottolineato Biden non senza una punta polemica, in contrapposizione agli assalitori del Capitol che Trump continua a chiamare "patrioti".