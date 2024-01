La principessa Kate lascia l'ospedale e torna a casa: "Buoni progressi"

Kate, la principessa del Galles, ha lasciato l’ospedale, la London Clinic, dove due settimane fa ha subito un’operazione addominale e torna a casa. Lo ha reso noto Kensington Palace. Un portavoce ha aggiunto che la moglie dell’erede al trono britannico sta facendo «buoni progressi».

La principessa torna al castello di Windsor, nella residenza in cui la famiglia si è trasferita dopo aver lasciato Londra. A casa la attendono il marito William e i tre figli, George, Charlotte e Louis.

Nella nota si sottolinea che «il principe e la principessa desiderano dare un enorme ringraziamento a tutto il team della London Clinic, in particolare al personale infermieristico dedicato, per le cure che hanno fornito"; e si ringrazia «per gli auguri ricevuti da tutto il mondo».