Addio a Chita Rivera, l'indimenticabile Anita di West Side Story e una delle dive più illustri di Broadway. Capace di ballare, recitare e cantare, aveva vinto Tony per il Bacio di Una Donna Ragno e The Rink e poi nel 2018 aveva vinto il Tony alla carriera. Chita, padre portoricano e madre un misto di sangue irlandese e scozzese, aveva 91 anni e per sei decenni aveva riscosso applausi a scena aperta lungo la Lunga Strada Bianca.