Caso Unrwa, dopo le accuse di collaborazione con Hamas 15 Paesi sospendono i finanziamenti. Guterres convoca un tavolo

Sono almeno 15 i Paesi donatori, inclusa l'Italia, che hanno sospeso i finanziamenti all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) in seguito alle accuse di Israele secondo cui alcuni membri dello staff avrebbero partecipato agli attacchi di Hamas del 7 ottobre. La Commissione europea ha annunciato ieri che una "revisione" del dossier sarà fatta "alla luce delle indagini Onu".

Secondo un rapporto ottenuto dal Nyt, su 12 degli impiegati licenziati dall’Unrwa 10 sono di Hamas e uno della Jihad islamica. Il quotidiano ha poi riferito in particolare che uno degli impiegati è implicato nel rapimento di una donna israeliana e un secondo nel trasporto del corpo di un soldato morto a Gaza. I dettagli della vicenda sono stati rivelati dal quotidiano Usa nell’ambito del dossier sull'Agenzia dei rifugiati dell’Onu che ha portato al blocco dei finanziamenti da parte di alcuni Paesi. Secondo questo rapporto, uno degli impiegati - consigliere di una scuola dell’Unrwa a Khan Yunis nel sud della Striscia - è accusato di «aver lavorato con il figlio per rapire una donna in Israele». Il secondo, «di Nuseirat, nella parte centrale di Gaza, è accusato di aver aiutato a portare il corpo di un soldato israeliano morto nella Striscia così come di aver distribuito munizioni e coordinato i veicoli il giorno dell’attacco del 7 ottobre».