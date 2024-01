La Cina giustizia la coppia che gettò due bimbi dal grattacielo: "I piccoli un ostacolo alla nuova vita del papà con la compagna"

Sui social media in mandarino sono circolate le foto della bimba di due anni e del fratellino di uno, vittime sorridenti e innocenti di un brutale orrore avvenuto a fine 2020. La vicenda ha avuto oggi la formale chiusura con l’esecuzione di Zhang Bo e Ye Chengchen, la giovane coppia giudicata colpevole di omicidio premeditato e condannata a morte per aver gettato i due piccoli dal quindicesimo piano di un grattacielo residenziale della megalopoli Chongqing, in un drammatico caso di cronaca che a novembre 2020 creò molta indignazione in tutta la Cina.

In base alla ricostruzione, accolta in toto dalla sentenza della Corte popolare intermedia n.5 della città con oltre 30 milioni di abitanti, i due erano stati ritenuti i responsabili della caduta mortale. Zhang, il padre dei bimbi, aveva iniziato una relazione con Ye, all’oscuro inizialmente che il partner fosse sposato con prole.

E i figli erano stati ritenuti un ostacolo al loro matrimonio e alla loro nuova vita da spendere insieme. Per questo decisero di inscenare la caduta «accidentale» dei piccoli, portando a compimento un crimine in cui i loro ruoli e la loro influenza erano stati valutati come «equivalenti», con l’aggravante della pianificazione del duplice omicidio durata 9 mesi. Pertanto, la corte aveva ritenuto che il movente fosse «spregevole e i mezzi di esecuzione brutali» da richiedere una punizione esemplare.