La rivolta degli agricoltori in Europa: ecco perché e quali sono le rivendicazioni

In tutta Europa si sta allargando a macchia d’olio la protesta degli agricoltori, che da oltre due settimane manifestano ai quattro angoli del vecchio continente. Anche se il nemico comune è l’Unione europea e le sue norme contestate a gran voce, sono mossi da rivendicazioni in parte diverse da paese a paese. A Bruxelles, minacciata dai trattori dei contadini in rivolta, sono in corso discussioni tra Commissione Ue, sindacati, aziende agricole ed esperti del settore. Sono queste le rivendicazioni in ogni nazione, che spingono gli agricoltori a scendere in piazza, bloccando spesso autostrade, confini e città. Leggi anche Agricoltori abbattono statua storica davanti all'Eurocamera. Mille trattori per le strade di Bruxelles, tra blocchi e roghi In Belgio gli agricoltori sono confluiti a Bruxelles, capitale Ue e cuore pulsante delle norme denunciate, dopo aver bloccato la circolazione in diverse province della Vallonia. A farsi portavoce delle rivendicazioni della categoria sono la Fugea, la Federazione vallonese dell’agricoltura (FWA) e la Federazione dei Giovani agricoltori (FJA). I punti centrali della loro mobilitazione sono la garanzia di un reddito dignitoso, in quanto è evidente che esiste un divario molto significativo tra il prezzo di vendita nei negozi e ciò che effettivamente riceve il produttore.

Gli agricoltori chiedono un adeguamento dei margini per remunerare meglio i produttori, ma anche un inasprimento degli standard nei confronti degli altri paesi che esportano prodotti in Belgio a prezzi ridotti. Ciò costringe gli agricoltori belgi a ridurre i loro margini. In secondo luogo gli agricoltori belgi vogliono che le norme loro applicate, in particolare in termini fitosanitari o antibiotici, e che aumentano i loro costi di produzione, siano imposte anche ai prodotti importati nel quadro del libero scambio. La terza istanza è lo stop dell’improduttività, conseguenza della riforma della PAC (Politica agricola comune) che costringe gli agricoltori a ridurre la propria attività. Concretamente significa che su 100 ettari, quattro dovrebbero essere lasciati a maggese, a rotazione annuale, per promuovere la biodiversità. Ciò crea una concorrenza sleale con i paesi di altri continenti che non sono soggetti a questi standard. Infine voglio ottenere una riduzione degli oneri amministrativi, denunciando pratiche troppo complesse per le quali devono stare fino a una giornata alla settimana dietro al computer, invece di concentrarsi sulla produzione. «Quello che vogliamo è avere cibo di alta qualità, capire come possiamo produrlo, ad un prezzo accessibile a tutti, e che provenga dal nostro territorio. Rispetto al resto del mondo produciamo con standard più elevati, sia in termini di salute che di tutela dei consumatori.