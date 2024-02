Netanyahu: "L'obiettivo essenziale è eliminare Hamas. Non accettiamo un accordo a qualunque prezzo"

«Voglio essere chiaro riguardo alla nostra politica: l’obiettivo essenziale è innanzitutto l’eliminazione di Hamas», ha ribadito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu intervenendo all’inizio dell’incontro settimanale del governo a Tel Aviv. Lo riporta il Times of Israel.

Netanyahu ha posto poi tre condizioni affinchè questo avvenga: la distruzione dei restanti battaglioni di Hamas, di cui 17 su 24 sono stati sconfitti; operazioni di rastrellamento, che l’esercito starebbe attuando con raid nel Nord e nel centro della Striscia e la neutralizzazione della rete di tunnel di Hamas, «che richiede più tempo».

Il capo del governo ha sottolineato che Israele non porrà fine alla guerra finchè tutti i suoi obiettivi non saranno raggiunti: «L'eliminazione di Hamas, il ritorno di tutti gli ostaggi e la garanzia che Gaza non rappresenterà mai più una minaccia per Israele».

Per quanto riguarda un potenziale accordo sugli ostaggi, Netanyahu ha tenuto a sottolineare: «Non accetteremo qualunque accordo a qualunque prezzo». Secondo lui le notizie apparse sulla stampa secondo cui si sarebbe concordato di liberare un gran numero di terroristi non sono vere.