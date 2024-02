Drone abbattuto su una base americana in Siria: morti cinque curdi

Cinque combattenti curdi sono rimasti uccisi nell’attacco di un drone contro una base americana in Siria. Lo riferisce l’Osservatorio per i diritti umani nel Paese.

«Cinque membri delle Forze Democratiche Siriane a guida curda sono stati uccisi e circa 20 sono rimasti feriti da un attacco di droni dopo la mezzanotte sul campo petrolifero di Al-Omar», la più grande base della coalizione guidata dagli Stati Uniti in Siria, ha detto Rami Abdel Rahman, capo dell’Osservatorio siriano per i diritti umani con sede in Gran Bretagna. In un comunicato, la «Resistenza islamica» in Iraq ha rivendicato la responsabilità dell’attacco.