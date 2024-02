Madre condannata in Usa per la strage compiuta dal figlio a scuola: uccise 4 compagni

Una giuria del Michigan ha condannato per omicidio colposo la madre di un adolescente che ha ucciso a colpi di arma da fuoco quattro compagni di classe in una scuola vicino a Detroit, dopo che i pubblici ministeri hanno sostenuto che anche lei e suo marito sono responsabili per aver dato una pistola al figlio e ignorato i segnali della sua violenza.

Secondo i media americani, quello contro la 45enne Jennifer Crumbley è il primo processo in Usa in cui un genitore si è visto contestare un’accusa di omicidio colposo derivante da una sparatoria a scuola da parte del figlio. Quattro in questo caso i capi d’imputazione per omicidio colposo, uno per ciascuna delle vittime della Oxford High School nella sparatoria del 2021.

Suo marito, James Crumbley, 47 anni, affronterà a marzo un analogo processo. Il figlio della coppia, Ethan, aveva 15 anni al momento in cui sparò a scuola con una pistola semiautomatica. Si è dichiarato colpevole nel 2022 di quattro capi di imputazione per omicidio di primo grado e altre accuse ed è stato condannato all’ergastolo senza condizionale a dicembre.