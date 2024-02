Bombardamenti israeliani su Deir el-Balah e su Rafah, almeno 14 morti. Blinken: “C’è ancora spazio per un’intesa”

Morti e feriti ieri sera nel corso di un attacco aereo di Israele con bombardamenti su Deir el-Balah e su Rafah, nel centro e nel sud della striscia di Gaza: lo riporta Al Jazeera citando l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo i media palestinesi il raid ha provocato la morte di almeno 14 persone.

Il segretario di Stato Usa ribadisce la soluzione dei due Stati: «Tel Aviv non ha la licenza per disumanizzare gli altri. La stragrande maggioranza delle persone a Gaza non ha nulla a che fare con gli attacchi del 7 ottobre». In Cisgiordania ucciso un palestinese che aveva aperto il fuoco contro alcuni soldati israeliani.

Arab Barghouti: "Hamas è un movimento di resistenza"

«Anche Mandela guidava la resistenza armata ed è stato chiamato terrorista fino al suo rilascio, quando poi lo hanno chiamato eroe e leggenda». Parla così Arab Barghouti, figlio di Marwan, leader di Fatah da 22 anni in carcere, in un’intervista a La Stampa. Barghouti, riconosciuto come capo della seconda Intifada, sta scontando cinque ergastoli e quaranta anni, anche se si è sempre dichiarato innocente.