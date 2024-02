Biden risponde alle accuse di scarsa memoria: "Sto bene, guardate quello che ho fatto". Presa di posizione su Israele: a Gaza esagera, ora basta

«La mia memoria è a posto, guardate quello che ho fatto da quando sono presidente». Lo ha detto Joe Biden alla Casa Bianca rispondendo ad una domanda della Fox. Il presidente ha poi scherzato con il reporter dicendo «ho una cattiva memoria perchè ti ho fatto fare la domanda».

L’irritazione della Casa Bianca per la gestione israeliana del conflitto con Hamas è sempre più esplicita: la notte scorsa il presidente Usa Joe Biden ha definito «esagerate» le operazioni militari a Gaza in risposta all’attacco del 7 ottobre e ha ricordato che «troppi innocenti stanno morendo: questo deve finire». Dopo l’ennesimo flop nell’ultima missione del suo ministro degli Esteri Antony Blinken nella regione, in una conferenza stampa a sorpresa il comandante in capo americano ha ribadito di volere «un cessate il fuoco con rilascio degli ostaggi».

Anche se l’incontro con i giornalisti era stato convocato per rispondere agli attacchi degli avversari sui problemi di memoria legati alla sua età avanzata, Biden non ha però potuto evitare le domande sul tema scottante del Medio Oriente, e neanche su questo il presidente è riuscito a evitare una gaffe, confondendo Egitto e Messico. «Come sapete, inizialmente il presidente del Messico, Sisi, non voleva aprire le porte per far entrare materiale umanitario», ha detto, riferendosi ad Abdel Fattah el-Sisi, presidente dell’Egitto. «Gli ho parlato. L’ho convinto ad aprire e ho parlato con Bibi perchè anche da parte israeliana si aprissero le porte», ha aggiunto utilizzando per il premier Benjamin Netanyahu il soprannome con cui è chiamato in Israele.