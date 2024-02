'Biden troppo anziano', un sondaggio gela il presidente

L’86% degli americani ritiene Joe Biden troppo anziano per un secondo mandato alla presidenza. Il sondaggio di Abc-Ipsos gela il presidente al termine di una settimana già nera che ha visto il nodo dell’età avanzata di Biden dominare il dibattito pubblico. Come se non bastasse un’altra rilevazione del Financial Times mette in evidenza come Donald Trump è considerato più affidabile dell’attuale inquilino della Casa Bianca sull'economia: l’ex presidente ha ben 11 punti di vantaggio (42% contro il 31%) su Biden sul fronte economico. Anche se promosso sull'economia, Trump non sfugge al giudizio degli elettori sulla sua età: il 62% reputa anche lui troppo anziano per la presidenza. L’ultima rilevazione di Abc conferma un trend emerso già nei mesi scorsi e al quale il partito repubblicano e quello democratico non hanno voluto prestare attenzione.

Gli americani da un anno ribadiscono infatti di non volere una nuova sfida fra Biden e Trump: gli elettori vorrebbero un’alternativa e un cambio di passo che archivi la gerontocrazia della politica americana e lanci una nuova classe. Proprio su questo desiderio di novità Nikki Haley sta giocando la sua campagna elettorale: l’ex ambasciatrice all’Onu da mesi ripetere che c'è bisogno di una svolta e di una nuova leadership politica. «Joe Biden non sarà il candidato» dei democratici alla Casa Bianca, ha detto in una della sue ultime apparizioni in South Carolina, lo stato che voterà per le primarie alla fine di febbraio e in cui Haley si gioca tutto o quasi. L’ex governatrice è convinta che i liberal alla fine sceglieranno un altro candidato, cosa a cui dovrebbe pensare - è il suggerimento - anche il partito repubblicano, che si è legato mani e piedi a Trump. Contro l’ex presidente gli attacchi di Haley sono incessanti, soprattutto dopo che Trump ha ironizzato sull'assenza del marito dell’ex ambasciatrice all’Onu, militare attualmente in missione all’estero.