“Ho una bomba!”: donna uccisa in chiesa dalla polizia del Texas

La donna che ha aperto il fuoco alla Lakewood Church di Houston, Texas, ha detto di avere una bomba poco prima di essere colpita a morte dai colpi di arma da fuoco di due agenti presenti in chiesa, ha riferito la polizia. Le perquisizioni effettuate non hanno però finora rivelato nulla. Le indagini sono agli inizi, e la polizia sta passando al setaccio i filmati delle telecamere e iniziato a sentire i testimoni.

fuoco di due agenti presenti in chiesa, ha riferito la polizia. Le perquisizioni effettuate non hanno però finora rivelato nulla. Le indagini sono agli inizi, e la polizia sta passando al setaccio i filmati delle telecamere e iniziato a sentire i testimoni.