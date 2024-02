Israele vieta l'ingresso alla relatrice speciale dell'Onu, Francesca Albanese

La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese non sarà ammessa in Israele. Le autorità israeliane hanno preso questa decisione dopo che il relatore speciale dell’ONU per i palestinesi è apparso per giustificare il massacro di Hamas del 7 ottobre, i ministeri degli Esteri e dell’Interno israeliano annunciano che Albanese non sarà ammessa nello Stato ebraico.

Da mesi il ministero dell’Interno isreliano rifiuta di rilasciare il visto all’Albanese, che ora è ufficialmente interdetta. Non vi è alcun limite temporale alla decisione. "Le vittime del 7/10 non sono state uccise a causa del loro ebraismo, ma in risposta all’oppressione di Israele", ha scritto in un tweet in risposta a un post di "Le Monde" in cui si parlava del presidente francese Emmanuel Macron che onorava le vittime dell’assalto di Hamas, tra cui un numero dei cittadini francesi.