Olanda, eutanasia di coppia per l'ex premier Dries van Agt e sua moglie Eugenie

L’ex premier olandese Dries van Agt e sua moglie Eugenie van Agt-Krekelberg, entrambi 93enni, sono morti insieme facendo ricorso all’eutanasia di coppia. Ad annunciarlo è stata l’associazione The Rights Forum, fondata dall’ex premier, precisando che i due erano gravemente malati e sono morti «insieme, mano nella mano». L’eutanasia e il suicidio assistito, in cui la persona che ne fa richiesta si auto-somministra un farmaco letale, sono legali nei Paesi Bassi dal 2002. Un’opzione scelta da 8.720 persone nel 2022, pari al 5,1% di tutti i decessi registrati in Olanda due anni fa. Tuttavia l’eutanasia di coppia, ovvero la volontà di morire insieme, è rara, seppur in crescita. La statistica ha censito per la prima volta 13 coppie nel 2020, un dato salito a 29 - quindi 58 persone - nel 2022, quindi meno dell’un per cento del totale. La richiesta delle due persone viene analizzata separatamente da due specialisti indipendenti, in cui entrambe devono rispondere a criteri per cui una sofferenza è insostenibile senza prospettive di miglioramento e un desiderio costante di morire. E’ così che se ne sono andati l’ex primo ministro, all’anagrafe Andreas Antonius Maria van Agt (detto Dries) e la moglie: pur essendo cattolici, hanno preferito la «dolce morte» a una lenta agonia.

The Rights Forum, ong con base ad Amsterdam che si occupa di diritti umani, ha aggiunto che la morte risale al 5 febbraio e che la coppia è già stata sepolta con una cerimonia privata nella città di Nijmegen. «E' morto mano nella mano con la sua amata moglie, il sostegno e l’ancora con cui è stato per più di 70 anni e che ha sempre continuato a chiamare 'la mia ragazzà», ha scritto l’ong nel comunicato che dà il triste annuncio. A piangerlo è anche la casa reale olandese: «Van Agt si è assunto importanti responsabilità in un periodo turbolento ed è riuscito a ispirare molti con la sua personalità sorprendente e il suo stile unico», ha fatto scrivere re Guglielmo. In effetti Van Agt era noto per il suo linguaggio ricercato e le citazioni sempre coltissime. L’attuale premier olandese Mark Rutte gli ha dedicato un pensiero: «Con il suo linguaggio fiorito e unico, le sue convinzioni chiare dalla presentazione sempre sorprendente, ha dato colore e sostanza alla politica olandese in un momento di polarizzazione e rinnovamento del partito». Van Agt ha governato coi liberali di destra fra il 1977 e il 1981.