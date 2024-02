Chiudono la figlia di 6 anni in una gabbia per cani e la lasciano senza cibo per giorni, arrestati i genitori in Pennsylvania

Una coppia della Pennsylvania avrebbe picchiato la figlia di 6 anni, l’avrebbe lasciata senza cibo per giorni interi e l’avrebbe tenuta legata e chiusa in una gabbia per cani di notte. E’ quanto hanno rivelato le autorità ai media Usa. Jacob William Weight Sr., 37 anni, e Mimi Ann Frost, 33 anni, sono stati arrestati la scorsa settimana a seguito di una "approfondita indagine" iniziata quando le forze dell’ordine sono state inviate per la prima volta a casa della coppia nel distretto di Brownsville, il 7 gennaio.

Weight aveva chiamato i servizi di emergenza sanitaria riferendo che la bambina era debole e aveva avuto un apparente attacco di convulsioni nel momento in cui uno degli altri cinque figli presenti in casa aveva cercato di farle il bagno.

Quando più tardi la polizia è arrivata nella casa, ha trovato «condizioni deplorevoli», con le feci sparse per terra, odore di urina e spazzatura. Il nipote della coppia, che viveva con loro, ha detto agli agenti che la piccola veniva chiusa in una gabbia ogni notte e costretta a mangiare cibo per cani.