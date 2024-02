Tragedia nel calcio indonesiano: giocatore muore colpito da un fulmine durante una partita

Il mondo dello sport è in lutto per la tragica scomparsa di Septian Raharja, calciatore 35enne del Football Boots Indonesia (FBI) di Subang, deceduto il 10 febbraio dopo essere stato colpito da un fulmine durante una partita amichevole allo Stadio Siliwangi di Bandung, in Indonesia, a circa 150 km a sud di Jakarta.

Il tragico evento è stato immortalato in un video che ha fatto il giro dei social media: Raharja, mentre camminava sul terreno di gioco, è stato improvvisamente colpito da un fulmine, crollando a terra. Un altro giocatore, vicino a lui al momento dell'incidente, è caduto a sua volta.

(Attenzione: il video sottostante include immagini che potrebbero urtare la sensibilità di alcuni spettatori)