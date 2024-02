Mosca: "Navalny colpito da sindrome da morte improvvisa". Le autorità alla madre: "Il corpo solo dopo le indagini"

Oggi la madre di Alexei Navalny è stata informata che l’oppositore russo è rimasto vittima di una "sindrome da morte improvvisa" e che il corpo non sarà riconsegnato alla famiglia fino alla fine delle indagini. "Quando l’avvocato e la madre di Alexei sono arrivati alla colonia penale questa mattina, è stato detto loro che la causa della morte di Navalny era la sindrome da morte improvvisa", ha scritto su X Ivan Zhdanov, che dirige la Fondazione anticorruzione di Navalny. «Sindrome da morte improvvisa» è un termine generale per varie sindromi cardiache che causano arresto cardiaco improvviso e la morte, riferisce il Guardian.

Team Navalny: "Le autorità russe mentono su cause morte"

La portavoce di Alexei Navalny, Kira Yarmysh, ha accsato oggi le autorità russe di «mentire» sulle cause della morte dell’oppositore e di cercare di «fare di tutto per non consegnare il suo corpo». All’avvocato di Navalny è stato detto che «la causa della morte non è stata stabilita" ancora, ha affermato Yarmysh sul canale Telegram del team, ripreso dalla testata Dozhd.