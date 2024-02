Novaia Gazeta: "Il corpo di Navalny con lividi in un ospedale siberiano"

Il corpo dell’oppositore russo Alexey Navalny si troverebbe nella morgue dell’ospedale distrettuale siberiano di Salekhard e l’autopsia non sarebbe stata ancora eseguita. Lo riferisce Novaya Gazeta Europe citando un paramedico che presta servizio nelle ambulanze di Salekhard.

«Hanno portato il corpo alla morgue e poi hanno messo due poliziotti a piantonare l’ingresso» secondo il paramedico, il quale aggiunge che «generalmente i corpi delle persone che muoiono in prigione sono portati direttamente all’ufficio di medicina legale». L’inusuale traslazione della salma di Navalny potrebbe dipendere dal fatto che «fosse arrivato un ordine da Mosca di aspettare l’arrivo di specialisti dalla capitale, mentre altri hanno ipotizzato che i medici stessi dell’ospedale abbiano rifiutato di eseguire l’autopsia. Il caso è politico e non è chiaro come evolverà».

Il paramedico ha aggiunto che gli hanno riferito che il corpo di Navalny mostra segni di lividi, ma non riconducibili a colpi ricevuti. «Per la mia esperienza di infermiere, posso dire che a chi li ha visti sembravano essere causati da convulsioni. Se una persona è preda di convulsioni e altre provano a tenerla, e le convulsioni sono molto forti, compaiono quei lividi». Al paramedico avrebbero riferito che il corpo di Navalny presenta anche un livido sul petto, «del tipo che potrebbe derivare da un massaggio cardiaco». Avrebbero provato a rianimarlo, ma probabilmente l’oppositore è morto per arresto cardiaco di cui tuttavia non si conoscono le cause.