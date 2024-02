Cos'è Novichok? La tossicologa: è un'ipotesi plausibile che sia stato usato per uccidere Navalny

Un agente Novichok per uccidere Alexei Navalny? «Senza avere accesso al cadavere è impossibile dirlo», dice all’ANSA Sabina Strano-Rossi, professoressa associata in Medicina legale alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica di Roma e presidente del Gruppo Tossicologi Forensi Italiani.

I Novichok sono agenti nervini sviluppati dall’Unione Sovietica a partire dagli anni Settanta.

«Sono stati sviluppati come arma chimica e secretati, su di essi non sappiamo molto», spiega Strano-Rossi. «Sono analoghi, per meccanismo d’azione, ad alcuni pesticidi: agiscono aumentando l’effetto del neurotrasmettitore acetilcolina. Tuttavia sono molto più potenti». Sono sufficienti pochi milligrammi, l’equivalente di qualche goccia, per avere effetti letali. L’ipotesi che sia stato uno di questi agenti ad uccidere Alexei Navalny non collima con i primi resoconti sulla sua morte, in cui le autorità russe facevano riferimento a "trombosi» o «sindrome da morte improvvisa».

«L'avvelenamento da queste sostanze ha sintomi molto caratteristici: una forte produzione di saliva, le cosiddette pupille a forma di spillo, fascicolazioni muscolari con forti contrazioni fino a forti convulsioni, difficoltà respiratorie, collasso», illustra Strano-Rossi. Tuttavia, le ultime testimonianze riferiscono di lividi sul cadavere di Navalny che potrebbero essere stati provocati da un’azione di contenimento a causa di convulsioni. Al momento si tratta di ipotesi.