Disertò con l'elicottero, il pilota russo Maxim Kuzminov ucciso in Spagna. Ennesimo mistero

Un pilota russo che ad agosto aveva disertato e si era arreso all’esercito ucraino, consegnandosi a bordo dell’elicottero che pilotava è stato trovato morto in Spagna. Lo ha reso noto il Kyiv Post. La morte del pilota è stata confermata da una fonte dell’intelligence militare ucraina (il Gur), Andri Yusov, che però non ha menzionato il luogo in cui Maxim Kuzminov è stato trovato morto.

Una fonte del GUR ha raccontato a un’altra testata ucraina, Ukrainska Pravda, che il pilota è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Secondo la stessa fonte, vicino alla sua abitazione è stata trovata un’auto bruciata che potrebbe essere stata utilizzata dagli assassini.

Kuzminov aveva deciso di andare a vivere in Spagna invece di rimanere in Ucraina, secondo la fonte del Gur. La defezione del russo era diventata di dominio pubblico nota nel settembre dello scorso anno quando il GUR ucraino aveva pubblicato le immagini in cui il pilota - che all’epoca aveva 28 anni - spiegava di essere stato contattato dall’intelligence militare nemica, che gli aveva offerto di passare dalla parte ucraina in cambio di denaro e protezione.