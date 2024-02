Gli versano "coca rosa" nella bibita, un 14enne muore in Spagna

Ha provocato allarme in Spagna la morte di un ragazzo di 14 anni per intossicazione, dopo aver bevuto una lattina delle bibita energetica "Red Bull", alla quale erano stati aggiunti due grammi della così detta 'cocaina rosà, un cocktail micidiale di sostanze come ketamina o ecstasy, secondo fonti investigative citate dall’agenzia Europa Press.

I genitori del minorenne hanno presentato una denuncia alla polizia che ha aperto un’inchiesta, coordinata dalla procura dei minori, in cui si ipotizza un possibile reato di omicidio.

I fatti, avvenuti a Getafe, comune della cintura madrilena, risalgono alle undici di sera di venerdì scorso, quando il ragazzo, assieme a due amici, ha dato appuntamento ad altri giovani conosciuti in Instagram nei pressi della stazione della metropolitana di Los Espardales a Getafe.

Questi ultimi, secondo una prima ricostruzione, avrebbero versato due grammi di "tusi", com'è chiamata la cocaina rosa, nella lattina della vittima, a sua insaputa e senza che gli amici se ne accorgessero. Per poi allontanarsi di corsa in metropolitana e postare in Instagram un video che riprendeva le loro 'gestà e in cui deridevano alle spalle il minore, poi cancellato.